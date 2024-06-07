intimissimi レース\u0026シルクキャミソール　匿名配送



Intimissimi レースシルク キャミソール＆ショーツ 3枚セット-



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レース ディテール付きシルク スリップ | Intimissimi



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超高品質で人気の intimissimi キャミ ルームウェア - www ...

インティミッシミの店舗で7,990円で購入しました。シルクのシリーズが好きで集めていますが、使っていないため出品しました。試着のみの未使用品です。シルク素材のインナーキャミソールです。胸元と裾の異なる色のレースが素敵です。バイカラーデザインは珍しいです。ルームウェアにもおすすめします。カラーは毎シーズン新作が出て、こちらは限定だったBLUINTENSO×VANILLAです。深みのあるネイビーとアイボリーカラーの花柄レースがとても綺麗です。実物の写真は1〜7枚目です。8・9枚目の写真は色味の似た商品のです。保管時のたたみじわがあります。その点ご了承ください。[サイズ]ブランドサイズ：S※海外ブランドのためS〜Mくらいの着用感です。着丈(胸元の紐の付け根から裾まで、ストラップ含まず)：約50cm[素材]主な素材：シルク100%レース：ポリエステル46%,ナイロン43%,ポリウレタン11%匿名配送(ゆうゆうメルカリ便のゆうパケットポストまたはらくらくメルカリ便のネコポス)で発送します。#小梅シルク #小梅洋服柄・デザイン···レースカップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬