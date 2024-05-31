ビビアンタム　ブラウス

ヴィヴィアンタムのブラウス羽織としても使えます！ストレッチ性があります。2.3回着用しました^^他にも色違いのオレンジを出品しています！サイズ40(9-11号)着丈75.5身幅47.532000円ほどで購入しました^^色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄色···グリーン



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