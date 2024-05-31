美品✳︎IENA イエナSESIA 3*3リブ ヘンリーネックプルオーバー◆

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2021SSIENAの定番人気ヘンリーネックカットソーです。ストレッチ性のある素材でとても着やすく、ヘンリーネックのボタンがポイントになっています。こちら数回の着用で特に目立った汚れもなく、綺麗な状態です。コンパクトにして発送させていただきます。中古品にご理解いただける方のご購入をお願いいたします。カラー ボーダーサイズ FREE身幅35cm着丈56.5cmそで丈58cm以下ホームページより✳︎【2021SS】IENAイタリアの紡績メーカーSESIAの上質な素材を使用したプルオーバー。目面が上品な素材感で、肌にとても優しい着心地です。体のラインを拾いすぎず、また透け感を気にせず1枚でも着られるようやや厚手にお作りしました。ヘンリーネックはIENAの刻印入りのボタンがポイント。ベーシックですがシンプルになりすぎないデザインが魅力です。素材···コットン柄・デザイン···ボーダーネック···ヘンリーネック季節感···春、秋