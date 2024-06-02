スティッチ　ディズニー　海外　限定　バッグ　ハンドバッグ　ショルダーバッグ

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商品詳細
日本ではあまり手に入らないスティッチの2wayバッグです。紐の調節が可能でハンドやショルダーにできます。 内側にポケットあります。 ⚠️シワあります。紐ねじれてます。 気になる方にはお値引き致します。 質問などありましたら気軽にコメント下さい。
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