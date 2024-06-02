新品★FURLA フルラ 定価28,600円 財布 バビロン ブルーベージュ

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付属品全てあり新品★FURLAフルラ定価28,600円三つ折り財布バビロンブルーベージュフルラの店頭では28,600円で販売され、完売してしまったアイテムです。大変お安く出品させていただいておりますためお値下げ交渉はご遠慮いただけますと幸いです。★付属品全て有り新品（専用箱、保存袋、タグ、ケアカード）★定価28,600円のアイテム★ブルーとベージュのバイカラー★即日発送▼アイテム紹介「BABYLON(バビロン)」トライフォールドウォレットFURLA定番人気シリーズ「BABYLON」。きめ細やかな型押しを施したサフィアーノレザーを使用。ワンカラーのボディにブランドロゴをあしらったデザインは、シンプルだからこそ大人らしい上品かつエレガントな雰囲気を漂わせます。女性らしい気品あふれるアイテム。▼アイテム詳細BRAND：フルラFURLA品番 ：PCZ0UNOB300000245S素材 ：型押しカーフスキンサイズ：縦8.6×横12×マチ3cm 重量：130gカラー：BLUDENIM+BALLERINAI(金具：ゴールド)色系統：ブルーベージュ系仕様 ：開閉：スナップ 外側：ファスナー小銭入れ×1 内側：オープンポケット×2 札入れ×2 カード入れ×6付属 ：専用箱、保存袋、タグ、ケアカード定価 ：28,600円#財布#FURLA#バッグ#通勤#おしゃれ#新入社員#新生活#ケイトスペード#マイケルコース#フルラ#レディース#限定#コーチ