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大人気☆A.D.M.J☆ヘビ革×クリスタルガラス☆長財布！！
商品番号 Y72857739520
商品名

大人気☆A.D.M.J☆ヘビ革×クリスタルガラス☆長財布！！
ブランド名 エーディーエムジェー
特別価格 税込 8,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■■ご購入前に必ず説明文、画像、プロフィールの説明をお読み下さい■■★フォロワー1400人突破★引き続きフォローして下さった方には、お値下げお約束致します！！！コメントにてお申し出下さい！【商品紹介】A.D.M.Jの長財布になります♪　　　セレブ感たっぷりのヘビ革とクリスタルガラス！！　　　約140石のクリスタルを閉じ込めたアールデコ調の金具は、　　　ジュエリーに勝るとも劣らない自慢の逸品！　　　MADEINJAPANならではの仕上がりです。　　　お財布がヘビ革なんて♪　　　モチベーションが上がる、毎日のラッキーアイテムとしても　　　ぜひ！どうぞ♪　　　　こちらは使用感の感じられない　　　　ほぼ未使用に近い綺麗なお品物です！！　　　　　定価税込￥58,300【購入元】　　横浜の古物オークションにて2022年12月に購入【サイズ】　　約W18.5cm×H10cm×D2.5cm【素材】　　　ヘビ革×クリスタルガラス×レザー【カラー】　　真珠光沢×淡いピンク【付属品】　　箱　タグ　カード◆ご購入前の注意事項◆※1　感覚や価値観には個人差があります。　　トラブルを避ける為、中古品やヴィンテージ品などに　　ご理解のない方、神経質な方はご購入をお控え下さい。※2　取引にトラブルが起きないよう、　　購入前に写真では見えない部分や、ご不明な点がございましたら　　必ずコメントにてお問い合わせ下さい。
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