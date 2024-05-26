大人気☆A.D.M.J☆ヘビ革×クリスタルガラス☆長財布！！

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■■ご購入前に必ず説明文、画像、プロフィールの説明をお読み下さい■■★フォロワー1400人突破★引き続きフォローして下さった方には、お値下げお約束致します！！！コメントにてお申し出下さい！【商品紹介】A.D.M.Jの長財布になります♪ セレブ感たっぷりのヘビ革とクリスタルガラス！！ 約140石のクリスタルを閉じ込めたアールデコ調の金具は、 ジュエリーに勝るとも劣らない自慢の逸品！ MADEINJAPANならではの仕上がりです。 お財布がヘビ革なんて♪ モチベーションが上がる、毎日のラッキーアイテムとしても ぜひ！どうぞ♪ こちらは使用感の感じられない ほぼ未使用に近い綺麗なお品物です！！ 定価税込￥58,300【購入元】 横浜の古物オークションにて2022年12月に購入【サイズ】 約W18.5cm×H10cm×D2.5cm【素材】 ヘビ革×クリスタルガラス×レザー【カラー】 真珠光沢×淡いピンク【付属品】 箱 タグ カード◆ご購入前の注意事項◆※1 感覚や価値観には個人差があります。 トラブルを避ける為、中古品やヴィンテージ品などに ご理解のない方、神経質な方はご購入をお控え下さい。※2 取引にトラブルが起きないよう、 購入前に写真では見えない部分や、ご不明な点がございましたら 必ずコメントにてお問い合わせ下さい。