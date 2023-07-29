HIROFU ヒロフ ハンドバッグ ショルダーバッグ ワンショルダー 2way

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☆商品HIROFUヒロフハンドバッグ ショルダーバッグ ワンショルダー 2wayバッグダークブラウン系レザー☆サイズ横:約28cm（底面）縦:約26cmマチ:約12cm持ち手高さ 約7cmショルダー紐の長さ 約98cm平置き実寸。素人採寸のため誤差はご了承の程よろしくお願いいたします。☆状態 通常使用による若干のスレ小キズはございますが、気兼ねなくお使い頂ける比較的綺麗な商品です✨☆カラー ダークブラウン系※お使いのモニター環境によっては色の見え方が実物とは異なる場合がございます。☆購入元大手ブランド買取店ストアのオークション鑑定済み正規品になります。☆配送お支払い確認後、通常1〜2日以内に簡易包装にて発送致します！注意して検品しておりますが、見落としてしまう傷や汚れ等がある場合もございます。一度人の手に渡った物ですので、ご理解の上でご購入お願いいたします。