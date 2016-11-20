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Honnete＊ベルベットコート
商品番号 I53901754573
商品名

Honnete＊ベルベットコート
ブランド名 オネット
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年ほど前に購入。ベルベットのネイビーが大変美しく、白コットンの裏地が見え隠れして、とてもかわいいコートです。ボタンやフックはありません。共布のベルト付き。コートにはベルトループはありません。私はベルトではなく、手持ちの大きなピンでとめていましたので、前身頃の裏に針穴がたくさんあります。表地はベルベットで針穴はまったく目立ちませんが、裏地にはしっかりついてしまっているので、気になる方はご遠慮ください。両サイドにポケットあります。まったくのノーダメージではありません。ベルベットは着用していると、どうしても生地がつぶれてしまうため、それなりの変化はございます。あくまで中古品としてご理解いただける方にお譲りします。着丈96センチほど。お値下げはご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/recommended492690.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement651399.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis958544.html
Honnete＊ベルベットコート
Honnete / Velvet Cloth ｜ ARCH HERITAGE – WOMENS BLOG – ヘリテイジ
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