[JUNKO KATOH x RAVIJOUR] ヒラキタンク

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[JUNKOKATOHxRAVIJOUR]ヒラキタンク¥9,449(税込)サイズスタンダードフィットカラーベージュ未使用ですが自宅保管ですので、ご了承ください加藤順子氏とのコラボレーションで話題の、カップ付きオープンバックタンクから新色登場。さらにサイズ展開も増やしてリリース。[生地]伸縮性に優れた、綿95%の日本製生地を使用。カップ内側には肌に優しいテンセルを使用し、着心地にこだわりました。表面への響きにくさ、透けにくさに配慮した構造で、淡色系カラーでも安心して着用いただけます。[カップ]本商品のために開発した薄めのカップを採用し、上品でヘルシーなシルエットに。ランジェリーブランドならではのノウハウを生かして、背中開きでは難しいとされる安定したホールド感を実現しました。ラヴィジュールジュンコカトウjunkokatoカップ付きインナーオープンバック