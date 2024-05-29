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【美品】UNITED ARROWS ドット柄半袖ブラウス／Fサイズ
商品番号 V56840274550
商品名

【美品】UNITED ARROWS ドット柄半袖ブラウス／Fサイズ
ブランド名 ビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWSポリエステル100%なのでシワになりにくくサラッとした素材です。状態は良いかと思いますので、ぜひご検討くださいませ＾＾カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···ドット
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