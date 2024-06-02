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NARACAMICIE　ランダムストライプフリルリボンブラウス　新品未使用品
商品番号 H47136785642
商品名

NARACAMICIE　ランダムストライプフリルリボンブラウス　新品未使用品
ブランド名 ナラカミーチェ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナラカミーチェ（NARACAMICIE）ランダムストライプフリルリボンブラウス新品未使用品クラシカルな雰囲気で着こなせる、スタンドフリルデザインの長袖ブラウスです。襟と袖口、さらに前立てにたっぷりとフリルをあしらった、立体感のあるデザイン。リボンは取り外しができ、手軽なアレンジを堪能できます。ランダムストライプ柄の素材は、ほのかな光沢があり着こなしをリッチに演出。シワになりにくい素材で、お手入れもしやすいです。素材：ポリエステル１００％お手入：洗濯機使用可(ネット使用)サイズ：0（S）寸法：身幅47㎝、肩幅37㎝、着丈60.5㎝、裄丈60.5㎝
http://narcologia.ru/goods/traverse262326.html
http://narcologia.ru/goods/reflector536064.html
http://narcologia.ru/goods/flight272628.html
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