snidel バリエーションワンピース

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カラー···グレー袖丈···半袖季節感···春二回のみ着用毎年人気のバリエーションワンピースです！一年前に購入しましたもともとペチコートのない商品です透け感もないですハンギング保管一枚でおしゃれで、お呼ばれにも着れます