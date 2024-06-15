アレクサンドルドゥパリ　カメリア　バレッタ　ヘアークリップ　ヘアアクセサリー

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【土日限定 週末限定値下げ】致します！来週以降元の価格へ戻しますアレクサンドルドゥパリカメリアバレッタ小カメリア直径6センチブラック✖️ピンクMADEINFRANCEバイカラーで素敵なカメリアです上品なカラーでどんな洋服にも合います真ん中のスワロフスキーがキラキラで可愛いですまとめ髪にワンポイントで付けるだけでワンランクアップします！JR名古屋高島屋の正規店にて購入※袋は付きません差し替え防止のため、返品交換はいたしませんご理解いただき購入を願います。#アレクサンドルドゥパリ#アレク#カメリアバレッタ#カメリア#カメリアアクセサリー#リボンバレッタ#君島十和子#フランス#メイドインパリ#バレッタ#ヘアーアクセサリー#アクセサリー#ヘッドドレス#ブランドアクセサリー#ヘアアクセサリー#ヘアークリップ#クリップ#ヘアーアレンジ#アレクサンドルドゥパリ#alexandredeparis#スワロ#スワロフスキー#ヘアアクセサリー#シャネル#ヘアアクセサリー#フランス雑貨#セレブ御用達#フレンチアクセサリー#薔薇#ヘアクリップ#高級ヘアクリップ#セレブ御用達アクセサリー材質···プラスチック・アクリルカラー···ブラック