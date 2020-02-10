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- 【極美品】エルメス バングル ピンク ブレスレット エマイユPM
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商品詳細
【極美品】エルメス バングル ピンク ブレスレットエマイユPM◆サイズ腕周り/全長:19cm幅:1.3cm◆重さ24.5g◆刻印E刻印MadeinAustria◆付属品なし◆商品状態 くすみ、薄汚れ、薄スレ、小キズ、多少の塗装剥げがございます。とても綺麗な状態のバングルですが、お写真でよくご確認いただきご購入ください♡。
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