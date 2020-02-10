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【極美品】エルメス　バングル　ピンク　ブレスレット エマイユPM
商品番号 L59817252701
商品名

【極美品】エルメス　バングル　ピンク　ブレスレット エマイユPM
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 12,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【極美品】エルメス　バングル　ピンク　ブレスレットエマイユPM◆サイズ腕周り/全長:19cm幅:1.3cm◆重さ24.5g◆刻印E刻印MadeinAustria◆付属品なし◆商品状態　くすみ、薄汚れ、薄スレ、小キズ、多少の塗装剥げがございます。とても綺麗な状態のバングルですが、お写真でよくご確認いただきご購入ください♡。
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