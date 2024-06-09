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sm2 前後着ツイルジャンパースカート
商品番号 D16534165322
商品名

sm2 前後着ツイルジャンパースカート
ブランド名 サマンサモスモス
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サマンサモスモスの今季のお品です。ツイル生地で仕立てたデザインがカジュアルな雰囲気を演出するジャンパースカート。前後2wayで着用できるので、その日の気分に合わせた着こなしを楽しめます。なだらかに広がるAラインシルエットがやわらかい印象をプラス◎裾に施されたフリンジがさりげないアクセントになるアイテムです。一度着用しました。神経質な方はご購入をお控えください。お値下げはごめんなさい。サマンサモスモススタディオクリップニコアンドエヘカソポナチュラル系お好きな方に
http://narcologia.ru/goods/recuperation191721.html
http://narcologia.ru/goods/choice393385.html
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新品未使用★ツイル前後着ジャンパースカート＊キナリ

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新品未使用★ツイル前後着ジャンパースカート＊キナリ | フリマアプリ ラクマ

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