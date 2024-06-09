sm2 前後着ツイルジャンパースカート

サマンサモスモスの今季のお品です。ツイル生地で仕立てたデザインがカジュアルな雰囲気を演出するジャンパースカート。前後2wayで着用できるので、その日の気分に合わせた着こなしを楽しめます。なだらかに広がるAラインシルエットがやわらかい印象をプラス◎裾に施されたフリンジがさりげないアクセントになるアイテムです。一度着用しました。神経質な方はご購入をお控えください。お値下げはごめんなさい。サマンサモスモススタディオクリップニコアンドエヘカソポナチュラル系お好きな方に



前後着ツイルジャンパースカート（ベージュ/ワンピース/ワンピース ...



前後着ツイルジャンパースカート（ベージュ/ワンピース/ワンピース ...



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ニットセットナイロンジャンスカ（ブラック/ベージュ/ブラウン/カーキ ...



新品未使用★ツイル前後着ジャンパースカート＊キナリ



ツイル前後着ジャンパースカート



新品未使用★ツイル前後着ジャンパースカート＊キナリ | フリマアプリ ラクマ



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