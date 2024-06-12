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美品✨マイケルコース ショルダーバッグ 2way MK柄 ブラウン レザー
商品番号 U54642768792
商品名

美品✨マイケルコース ショルダーバッグ 2way MK柄 ブラウン レザー
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムMICHEALKORSマイケルコースハンドバッグショルダーバッグ2wayチャームゴールド金具MK柄シグネチャーモノグラム○状態多少の使用感などはありますが特に目立った傷なく問題なく使用できるかと思います！○サイズ縦:19cm横:23cmマチ:11cm平置き実寸。着画はお断りします。○素材PVCレザー革○カラーブラウン茶色※撮影で使用している小物類は付属しません。大手リサイクルショップで購入しました。簡易梱包にて1〜2日で発送致します。なお、仕事の都合で遅れる場合があります。
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