美品 GANNI ガニー フラワー 花柄 ミニスカート ジャガード

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ご覧いただきありがとうございます。コメント、ご購入前にプロフィールも一読お願い致します！美品GANNIガニーフラワープリントミニスカートジャガード定価40700(税込)リサイクルポリエステル混ブロケードのスカート。全体にジャカード織りのフローラル柄。・伸縮性のあるウエスト・ペプラムの裾裾のフリルがポイントのミニスカート。ブラックベースのフラワーのマルチカラーなので甘すぎないデザインです。【GANNI（ガニー）】2000年にコペンハーゲンにて、当時はTシャツやカシミヤニットを扱う小さなお店としてスタートしました。その後、2009年にNicolajReffstrupとDitteReffstrup夫妻がコンテンポラリーブランドとして再スタート。毎シーズンのコレクションで大切にしているのはストーリーを作ること。「自立した女性のための、セクシーかつ遊び心のある洋服」をコンセプトにしており、トレンドに左右されない個々の個性に適合されたデザインは、着用する人自身が良さを実感できる作りになっています。サイズ表記ありませんがXS～Sサイズくらいかと思います。●サイズ：スカート丈42cmウエスト30cm平置き採寸、素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ポリエステル87%、ナイロン13%●カラー:ブラックマルチカラー●状態：目立ったダメージや、汚れはなく美品になります。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。◎ご購入後は迅速に対応致します◎他にもお洋服や靴など出品中です♡#み。の商品一覧