[ミースロエ] レイヤードベルトデザイン レディース BLK 0

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この度はご覧いただきありがとうございます。当店ではブランド品（鑑定済みの正規品）、アウトレット品などのお品を多数取り扱っております。ぜひ他の商品もご覧ください。#あーちゃんママ★お得♪フォロー割★コメント＆フォローでお値引きさせていただきます！★おまとめ割★ほかにも多数出品しております！複数購入割引も行っておりますので是非ご確認ください！★定期的にセールをおこなっております★お見逃しないようにぜひフォローやいいねをお願いします！★ご予算の相談ございましたらお気軽にご相談くださいませ★即購入も大歓迎です！★送料無料！★【商品情報】【DESIGNPOINT】ウエストのレイヤードされたデザインベルトが特徴のパンツ。少しだけ遊びの要素を取り入れた、イージーなワイドストレートシルエットにもご注目。デザインポイントのレイヤードディテールはゴム使用なので、上端が浮かずにフィットしやすい設計です。ベーシックなインタックスタイルもアクセントのあるコーデに。シワになりにくいので気軽に履けるのも嬉しいポイント。トレンドのサステナブル素材やイージーケア仕様。洗練された印象を醸し、カジュアルなアイテムを合わせてもラグジュアリーにまとまる1本です。【FABRIC】・仕立て映えする上質な素材感・しわになりにくい・sustainable素材・ECOMATERIALSメイン素材:ポリエステル100%/別布:別布ポリエステル100%素材構成:ポリエステル100%/別布:別布ポリエステル100%size0:ウエスト:65cm,ヒップ:95cm,股上:30.3cm,股下:67cm,わたり幅:31.9cm,裾幅:23.5cm,10500モニター画面等により、実際の色とは多少異なる場合もございます、あしからずご了承くださいませ。気持ちの良いお取引をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします