Prada プラダ スマホショルダー ナイロン ポーチ ブラック 黑 ...

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商品詳細
新品未使用Pradaプラダスマホショルダーナイロンポーチブラック生地/ナイロン生地（厚手でしっかりしています）色/ブラックサイズ縦18+6cm（裏布）横13cmマチ5cm付属品：保存袋実物の写真です、安心で購入することができます。海外のセレクトショップにて購入したノベルティのショルダーバッグになります。国内品の完璧なクオリティを望む方はお控えください。ご理解いただきご購入ください。
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