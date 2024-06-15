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【美品】ノーブル　ノースリーブトップス　ブラック
商品番号 G62277420254
商品名

【美品】ノーブル　ノースリーブトップス　ブラック
ブランド名 ノーブル
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノーブル　ノースリーブトップス完売品です。【未使用】お色　ブラックおサイズ　フリー定価　11000円たっぷりのチュールを施したノースリーブトップス。シンプルなカラー展開ながら、動く度に控えめに揺れるチュールが魅力。ショルダー部分にもチュールがかかるように計算されており、1枚でも二の腕や肩がすっきりと見えるようにこだわりました。デニムやワイドパンツとの組み合わせるだけで、スタイリングを華やかに彩ります。
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