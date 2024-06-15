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- 【美品】ノーブル ノースリーブトップス ブラック
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商品詳細
ノーブル ノースリーブトップス完売品です。【未使用】お色 ブラックおサイズ フリー定価 11000円たっぷりのチュールを施したノースリーブトップス。シンプルなカラー展開ながら、動く度に控えめに揺れるチュールが魅力。ショルダー部分にもチュールがかかるように計算されており、1枚でも二の腕や肩がすっきりと見えるようにこだわりました。デニムやワイドパンツとの組み合わせるだけで、スタイリングを華やかに彩ります。
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http://narcologia.ru/goods/revamp155322.html
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