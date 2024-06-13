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ルイヴィトン 長財布　ネイビー
商品番号 C77025063601
商品名

ルイヴィトン 長財布　ネイビー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。2年ほど使用し、クローゼットにしまっていました。多少使用感はございますが、擦れはありません。高島屋　立川店購入すり替え防止のためキャンセルなどはご遠慮願います。
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