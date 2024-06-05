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【極美品】バーバリーズ　カシミヤ100% 上質　マフラー　ノバチェック　ブラウン
商品番号 B62555696189
商品名

【極美品】バーバリーズ　カシミヤ100% 上質　マフラー　ノバチェック　ブラウン
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全商品はこちら▶️#うぃりshopレディース商品はこちら▶️#うぃりレディースバッグ\u0026小物はこちら▶️#うぃりバッグ⭐️フォロワー様割引あり‼︎　→フォロワー様へのお値下げ承ります(^^)　→具体的な金額をご提示ください。⭐️おまとめ割引あり‼︎　→お気軽にコメントくださいね♪◆他サイトでも販売しております。　一点物ですので、交渉だけでもお早めにどうぞ‼︎ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【商品詳細】⚫︎ブランド名　Burberrysバーバリーズ　バーバリー⚫︎商品名　マフラー　ストール　ノバチェック　MADEINENGLAND⚫︎色　ブラウン⚫︎サイズ　長さ　約148cm　幅　約31cm　（誤差はご容赦ください）⚫︎コンディション　傷汚れなく、ほぼ未使用に近い極微品です。⚫︎素材　カシミヤ100%⚫︎1点限りのお品物につき、早い者勝ちです!!　お値下げ交渉の途中でも先に購入された方が優先となります。0930236ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【安心品質】・出品中のお品物は全て正規品です。・どうぞ安心してご購入ください(^^)【保管】・冷暗所にて丁寧に保管してあります。・タバコ・香水使用しておりません。・ペットいません。【発送について】・原則としてご入金日〜翌日までの発送を　心掛けていますが万が一遅れる場合がございます。・その際は事前にご連絡させて頂きますm(__)m▶︎全商品の取り扱い一覧はこちら◀︎↓↓↓↓↓↓↓↓#うぃりshop【その他】・プロフィールをご一読ください。・中古品にご理解のある方のみご購入ください。素材···カシミヤ
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