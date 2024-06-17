リーバイス DODO JEAN 別注 RIBCAGE WIDE LEG(28)

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商品詳細
公式オンラインで購入しましたが断捨離のため出品します。2、3度着用しましたがほぼ新品同様になります。着用後は自宅保管です。完全なる新品ではないためその点ご了承ください。サイズ:28インチ(丈長め)#リーバイス#デニム#百々千晴#DODOJEAN#リブケージ
http://narcologia.ru/goods/Addict616918.html
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