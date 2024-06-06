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- M148 micro chorus(箱付き)
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。組み込まなくなったので出品致します。【動作確認済み】【傷や汚れ等ありますが、品質的には問題ありません】【箱付き】\u003c製品概要\u003e※Amazon製品情報より引用。シンプルな操作性と極上のアナログトーンを持ったM148MXRMICROCHORUSは、他のPHASE90やMICROAMPと同様、いまやMXRクラシックの仲間入りを果たしています。80'sMICROCHORUSのリイシューである今回のモデルは、キラキラと輝くようなクリーンサウンドから激しいロータリースピーカーのようなサウンドまで、RATEツマミを回すだけで非常に幅広く豊かなコーラスサウンドを得ることができます。またMICROCHORUSはよりウォームなトーンを実現するBBDテクノロジーを採用、トゥルーバイパス仕様となっています。#MXR#M148microchorus種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/passivity170583.html
http://narcologia.ru/goods/seamless395029.html
http://narcologia.ru/goods/rouge159410.html
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