M148 micro chorus(箱付き)

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ご覧頂きありがとうございます。組み込まなくなったので出品致します。【動作確認済み】【傷や汚れ等ありますが、品質的には問題ありません】【箱付き】\u003c製品概要\u003e※Amazon製品情報より引用。シンプルな操作性と極上のアナログトーンを持ったM148MXRMICROCHORUSは、他のPHASE90やMICROAMPと同様、いまやMXRクラシックの仲間入りを果たしています。80'sMICROCHORUSのリイシューである今回のモデルは、キラキラと輝くようなクリーンサウンドから激しいロータリースピーカーのようなサウンドまで、RATEツマミを回すだけで非常に幅広く豊かなコーラスサウンドを得ることができます。またMICROCHORUSはよりウォームなトーンを実現するBBDテクノロジーを採用、トゥルーバイパス仕様となっています。#MXR#M148microchorus種類···エフェクター・プロセッサー