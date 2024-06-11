マイケルコース　トートバッグ　大

カラー···ブラウンマイケルコースのトートバッグです！A4サイズも入るので仕事用にもプライベート用にもおすすめです！1度使用したのみ、ほぼ新品です！ノートパソコン、楽々、はいります。オールシーズン、使用可能なカラー♡新モデルカラー···ブラウン柄・デザイン···無地バッグサイズ···A4サイズ収納可☆サイズ高さ:29cm幅:33cmマチ:15cmドロップ:28cm6/914800→12800→7/22最終価格み8800※しばらく様子みて、出品をやめようと思います。



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