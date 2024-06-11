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マイケルコース　トートバッグ　大
商品番号 V82004454896
商品名

マイケルコース　トートバッグ　大
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 3,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウンマイケルコースのトートバッグです！A4サイズも入るので仕事用にもプライベート用にもおすすめです！1度使用したのみ、ほぼ新品です！ノートパソコン、楽々、はいります。オールシーズン、使用可能なカラー♡新モデルカラー···ブラウン柄・デザイン···無地バッグサイズ···A4サイズ収納可☆サイズ高さ:29cm幅:33cmマチ:15cmドロップ:28cm6/914800→12800→7/22最終価格み8800※しばらく様子みて、出品をやめようと思います。
http://narcologia.ru/goods/browse241991.html
http://narcologia.ru/goods/passivity375583.html
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