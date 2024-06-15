新品 アディダス ゴアテックス コート ロング XL アウトドア アウター ...

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メンズレインコートのおすすめ38選。普段からアウトドアまで使える ...

【新品未使用】アディダス公式サイトにて購入オーバーサイズのため メンズレディースユニセックスとしていかがでしょうかBLUEVERSIONGORE-TEXロングコートアウターコートベンチコート大きいサイズオーバーサイズジャケットコートスポーツ観戦アウトドアゴアテックスXLレインコートキャンプアウトドア旅行スポーツレジャーイベントにいかがでしょうか商品番号：HB9427色：アンビエントスカイ/フォーカスブルーレディースオリジナルスリサイクル素材を使用した、アウトドアが着想源のコート。このロングコートを羽織れば、いつだってアウトドアの雰囲気を纏える。アディダスのレトロなアウトドアギアを着想源に、伝統あるAloxeトラックスーツから大胆なカラーブロックとルーズなシルエットを取り入れた一着。さらに、防水性に優れたGORE-TEXファブリックと、取り外し可能なポケットベルトなどの機能的な作りでモダンにアップデート。そう、これは現在と過去が見事に融合したジャケット。バージン素材の生産で生じる環境への悪影響を防ぐため、裁断スクラップや家庭から出る消費財廃棄物などの生産廃棄物から生まれたリサイクル素材を使用している。ルーズフィットスナップストームフラップ付きフルジップGORE-TEX：リサイクルポリエステル100%（平織り）両サイドにジップポケット取り外しが可能なポケットベルト調節可能な伸縮性ウエスト背面にメッシュインサートドローコードで調節可能なフード(フード取り外し不可)メーカーサイズ OT(XL)(バスト87〜91)平置き実寸サイズ胸囲 146.8cm後ろ着丈 117.5cm袖丈 73.3cm袖口幅 29cm【ゴアテックスは】防水耐久性・透湿性・防風性を兼ね備えた素材。ジャケットやシューズなど、アウトドアアイテムに採用されていることが多く「水は通さず湿気は通す」という特徴があります。外側からの雨などの水は通さず、内側からの汗などは水蒸気として外に逃がしてくれるため、雨天時や雪山で体を動かして汗をかいても蒸れずに快適。カラー···ブルー