未使用訳有品　プラダ ハンドバッグ 三角ロゴプレート　ブラック　フォーマル

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素材···その他カラー···ブラック種類···フォーマル/冠婚葬祭/お受験■アイテムプラダハンドバッグ 三角ロゴプレート ブラック■商品説明サイドに三角ロゴプレートがあしらわれた軽量のハンドバッグです。光沢のあるサテンのような生地で高級感があります。上品なデザインです。ギャランティーカード付き。※こちらは母が昔ハワイで購入したきりでしまいこんでいた未使用品になります。ただ、折りたたんだ状態で保管していたため、自立せず、変な癖がついてしまっている訳有品になります。長期保管品の上、箱などございませんので、ほぼ未使用品とさせていただきます。また、若干の保管臭等ございます。かなり前に購入していますが、他が比較的綺麗な状態で勿体無いので、クセを直せる方がいらっしゃいましたら是非＾＾■仕様内側：ファスナーポケット×1■サイズ幅：約20.5センチ高さ：20.5センチマチ：約8センチ目安、参考程度にお考えください。■付属品ギャランティーカード訳有未使用品になります。お取引き初心者の方や神経質な方、自宅長期保管品にご理解のない方のご購入はご遠慮ください。すり替え防止の為、返品等は承っておりませんのでご注意下さい。