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COACH コーチ F57842 ショルダーバッグ ブラック
商品番号 K18663664422
商品名

COACH コーチ F57842 ショルダーバッグ ブラック
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック角に擦れもなく、美品かと思いますが、中古品ですので、ご理解のある方でお願いします。大き過ぎず、小さ過ぎず、使いやすい大きさだと思います。他のバッグを購入したので出品します。多少畳んでの発送になります。
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