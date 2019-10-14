COACH コーチ F57842 ショルダーバッグ ブラック

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カラー...ブラック角に擦れもなく、美品かと思いますが、中古品ですので、ご理解のある方でお願いします。大き過ぎず、小さ過ぎず、使いやすい大きさだと思います。他のバッグを購入したので出品します。多少畳んでの発送になります。