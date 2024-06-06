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エバゴス　かごバッグ　美品
商品番号 U17497293879
商品名

エバゴス　かごバッグ　美品
ブランド名 エバゴス
特別価格 税込 12,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。エバゴスのかごバッグです。数年前にドリステリアで買いました。2.3回使っています。その後クローゼットで保管していました。持ち手、かごの痛みや擦れはないです。ウール素材の別布の蓋が付いています。鏡、外袋付き。タグ付きですが、購入した時の全てのタグではありません。画像のとおり2枚です。幅　37センチ奥行き　19センチ高さ　24センチ持ち手含む高さ　41センチ
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