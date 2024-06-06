エバゴス　かごバッグ　美品

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。エバゴスのかごバッグです。数年前にドリステリアで買いました。2.3回使っています。その後クローゼットで保管していました。持ち手、かごの痛みや擦れはないです。ウール素材の別布の蓋が付いています。鏡、外袋付き。タグ付きですが、購入した時の全てのタグではありません。画像のとおり2枚です。幅 37センチ奥行き 19センチ高さ 24センチ持ち手含む高さ 41センチ
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