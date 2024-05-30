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❣️プラダ長財布サフィアーノ ブラック正規品
商品番号 L30777802644
商品名

❣️プラダ長財布サフィアーノ ブラック正規品
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 20,361 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます^_^鶴屋百貨店　プラダ【正規店】にて購入レシート有り　カード有り【ブランド】PRADA【型番】1MH132【品名】SAFFIANOSHINE【色】NERO中古品になります。画像確認して頂き納得の上でご購入お願い致します。購入価格→103400円画像10→多少色剥げ等有り画像11→小銭入れの内側部分破れ有り【付属品】本体・カードケース・保存紙・箱・ギャランティカード　‼️中古品の為ご理解いただきご購入ください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)‼️商品の状態は実物写真をご確認ください♪プラダ長財布長財布サフィアーノブラックゴールド金具1M1132【送料無料】【中古】
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