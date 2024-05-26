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マークジェイコブス ショルダーバッグ　ショルダーウォレット　キルティング　黒
商品番号 U64999460481
商品名

マークジェイコブス ショルダーバッグ　ショルダーウォレット　キルティング　黒
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正規品　本物　マークジェイコブスMARCJACOBSチェーン　ショルダーバッグ肩掛け　ロゴ　上品　定番　ベーシック　キレイめ　希少　レア　フォーマル　セレモニー　パーティー　結婚式　シルバーチェーン　マグネット　マグネット開閉ショルダーバッグ、ショルダーウォレットの2wayでご使用いただけます。カジュアルなスタイルにも、結婚式などのフォーマルな場面でも幅広く使用できます携帯とミニ財布、リップが入るサイズ感。中にはたくさんのポケット(カードスペース)と、チャック付きのポケットもありますので、そのままお財布のようにも使えます。▪️サイズ(cm)たて15よこ22まち4ショルダー紐116▪️素材レザー　革　金具▪️状態バッグ本体、金具部分等角スレ、汚れ、シミ、破れ等なく外側、内側共に綺麗な状態▪️購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）真贋鑑定済商品▪️カラーブラック　黒▪️配送24時間以内発送いたします。ご安心してご利用ください。
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