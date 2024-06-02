【極美品】MICHAEL KORS（マイケルコース）ショルダーバッグ

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◆メーカー：MICHAELKORS（マイケルコース）◆サイズ：約横25cm×縦16cm×幅4.5cm、 ショルダーの長さ：約112-122cm（斜めがけ可） ピッチ幅：2.5cm◆素材：PVCコーティングキャンバス×レザー◆カラー：VANILLA（バニラ）◆内部様式：オープンポケット×7 外部様式：マグネット式ポケット×1◆重量：約370g購入してから一度だけ使用し、その後クローゼットで眠っていました。ファスナーにビニールが残っていたので、そのままにしてあります。傷や日焼け等は全くと言っていいほどないと思いますが、素人の検品ですので、中古品であることをご理解の上、ご購入いただけると幸いです。ペットなし、非喫煙環境です。匿名配送で配送します。ご不明な点等は、お気軽にコメントください^^もちろん即購入、大歓迎です！よろしくお願いします。#MICHAELKORS#マイケルコース#ショルダーバッグ#美品#極美品