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Hermès エルメス クラルテ サークルペンダント セリエ レディース ⓪
商品番号 A28250684116
商品名

Hermès エルメス クラルテ サークルペンダント セリエ レディース ⓪
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 18,706 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★商品情報★ブランド名:Hermès　エルメス商品名:クラルテサークルペンダント素材:SV925色:シルバーサイズ:［チェーンの長さ］約40.0cm［トップ］約W4.5×H1.5×D0.8cｍ※実寸につき多少の誤差はご容赦くださいませ。重量:13.51ｇ付属品:箱、購入証明書程度:USED程度説明:本体と箱に数回使用によるスレ等ございますが、問題なく使用できる状態です。備考:2007.02.23に購入した正規品です。管理番号:2400040232283管理記号:B4————————————————★☆コメント\u0026ご購入の前に☆★【必ずプロフィールをご一読ください】﻿⚠️ご一読もなく、当方のルールを無視される方はブロックする場合があります。【ご質問について】﻿ご不明点がございましたら必ず〝専用出品〟又は〝ご購入前〟にご納得頂けるまでコメント下さい。﻿﻿【値下げ交渉について】⚠️いくらまで値下げ可能かはお答えできませんので、必ずご希望の金額をお教えください。⭕️コメントOK例：『○○円での購入は可能ですか？』❌コメント禁止例：『何円まで値下げできますか？』﻿【商品について】﻿［専用出品］⇒OK﻿※24時間以内にご購入がなければ予告なく専用出品を取消します。再度専用出品にはできません。﻿﻿［お取置］⇒できません。﻿
http://narcologia.ru/goods/sepulchral661632.html
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