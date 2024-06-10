今期　ダズリン　フリルギャザーフラワープリーツワンピース

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商品詳細
ふわっと揺れるフリルとプリーツが気分をHappyに♪dazzlinオリジナルプリントで作られたアイテム♡月下美人をイメージして作り気品と気高さのある柄合いに！秋の香り漂う繊細な花柄に設定◎プリーツデザインが上品さを出しくれ上品なムードに…♪軽やかでドライタッチな生地を使い夏場も着用しやすいアイテムです！！＃ダズリン
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http://narcologia.ru/goods/teaspoonful756551.html
フリルギャザーフラワープリーツワンピース[品番：MKSW0051708]｜dazzlin（ダズリン）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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dazzlin フリルギャザーフラワープリーツワンピース - ロングワンピース
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フリルギャザーフラワープリーツワンピース
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