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今期　ダズリン　フリルギャザーフラワープリーツワンピース
商品番号 B80833216973
商品名

今期　ダズリン　フリルギャザーフラワープリーツワンピース
ブランド名 ダズリン
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ふわっと揺れるフリルとプリーツが気分をHappyに♪dazzlinオリジナルプリントで作られたアイテム♡月下美人をイメージして作り気品と気高さのある柄合いに！秋の香り漂う繊細な花柄に設定◎プリーツデザインが上品さを出しくれ上品なムードに…♪軽やかでドライタッチな生地を使い夏場も着用しやすいアイテムです！！＃ダズリン
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