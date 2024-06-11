KE −NON ver.8.5

タイプ···脱毛器部位···全身(説明書参照)電源方式···交流式防水···防水機能なし重量···1500g～KE−NONのver8.5でカラーはシャンパンゴールドです。2021年の12月頃購入し、2〜3回使用したのみですので美品です。●付属品：箱、説明書、サングラス、保冷剤2個、電源ケーブル、巾着●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



エムテック KE-NON 脱毛器カテゴリー 日本製 髭 VIO対応 メーカー2年保証 フラッシュ式 パールホワイト



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