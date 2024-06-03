iPad 第4世代 タブレット　アイパッド

ご覧頂きありがとうございます(__)︎✿送料無料✿即購入可能⭕️✿『早い者勝ち！』→#かえで♡商品一覧商品の購入は、全て早い者勝ちです。なお、専用ページでの対応はしていません。♡梱包は簡易包装となります。裏面にシールがあります。中古品ですので本当によく見ないとわからない擦れや小キズはご了承くださいませ。モデル MD513J/ASerial：DMPN7DX2F185OS10.3.3容量 13.19GB使用可能12.14GB中古で購入しましたが、使用したかったアプリに対応していなかった為、出品します。1度、繋げましたが、その後使っておらず、初期化しました。素人なので、詳しいことは分かりかねます。綺麗な方だと思います。WiFiを使って1度使用しました。箱はありません。ネコポスで発送予定です。



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