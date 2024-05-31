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L375 タント 純正サス 前後
商品番号 J69362360830
商品名

L375 タント 純正サス 前後
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タントカスタムRSから取り外したノーマルサスです。置場所の関係で出品しています。⚠️11月には値上げしますのでお早めに(^_^;)まだ使えると思いますので純正戻しや車検用や補修用に(リヤショックも有りますので必要ならおまけで付けます)#タント#純正ショック#L375S#スプリング#タントカスタム
http://narcologia.ru/goods/update9795.html
http://narcologia.ru/goods/unusable965574.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation449324.html
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