L375 タント 純正サス 前後

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タントカスタムRSから取り外したノーマルサスです。置場所の関係で出品しています。⚠️11月には値上げしますのでお早めに(^_^;)まだ使えると思いますので純正戻しや車検用や補修用に(リヤショックも有りますので必要ならおまけで付けます)#タント#純正ショック#L375S#スプリング#タントカスタム