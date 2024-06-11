ハイエース200系　ネオチューン　ショック

用品の種類···ショックアブソーバー対応車種メーカー···トヨタ200系ハイエース（1型)に着けていたネオチューンになります。他のショックに交換したので出品しました。何処からかは分かりませんがオイルの滲みがあり外してから半年程経っていますのでのでジャンク品とさせてください。



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