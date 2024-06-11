エアタンク シームレス アルミ 5ガロン 7ポート シルバーポリッシュ エアサス

【商品概要】・シームレスエアタンク・5ガロン・7ポート・アルミニウム製・表面ポリッシュ仕上げ・ベッド下に逆さに吊る事も可能・NPT、PT、Gネジ使用可能【商品詳細】・カラー：シルバーポリッシュ仕上げ・素材：アルミニウム・耐圧：200PSI・容量：5ガロン・厚さ：3.5mm・ポート：1/4G×7・サイズ：約740mm×190mm【商品パッケージ】・エアタンク・取付器具【発送方法】・宅配便 ⇒配送状況確認 ⇒匿名配送 ⇒あんしん配送サポート※船便となる場合があります。※船便の場合、7日以上掛かる場合があります。※配達遅延でのキャンセルは受け付けません。【その他、注意事項】・配送時の小傷等がある場合があります。・ネジ規格、ネジ径を確認して購入してください。・チューブサイズを確認して購入してください。



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