車スプリング　メーカー不明

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商品詳細
車のスプリング メーカー不明①13.5ー1602本長さ 約160mm外径 約90mm内径 約63mmスプリング径 約13mm②2本長さ 約180mm外径 約88mm内径 約63mmスプリング径 約13mm 3Nでお願いします
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