ジムニーJB23　1.5インチ　スズキスポーツ〇スーパーハイトアップスプリング

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商品詳細
SUZUKISPORT CROSSCOUNTRYジムニー JB23 1.5インチアップ コイル〇スーパーハイトアップスプリング■車高40mmアップ■バネレートFr：1.7Kg/mm Rr：1.8Kg/mm写真2に有りますようにSUZUKISPORTのコイルになります。傷や汚れが有ったので、青い色で塗装をして使用していましたのでSUZUKISPORTの文字は消えていますが間違えなくSUZUKISPORTのコイルになります。ノーマルショックの使用も出来ます。青色のコイルが足回りのイメージを変えますし車高アップで車両の見た目も変わります。ぜひこの機会に検討してみて下さい。北海道・沖縄・離島は、送料別になりますので質問より連絡を宜しくお願いします。
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