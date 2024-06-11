ジムニーJB23　1.5インチ　スズキスポーツ〇スーパーハイトアップスプリング



ジムニー用 ハイトアップスプリング - スズキスポーツクロスカントリー ジムニー用 ハイトアップスプリング - スズキスポーツクロスカントリー



ジムニー用 ハイトアップスプリング - スズキスポーツクロスカントリー ジムニー用 ハイトアップスプリング - スズキスポーツクロスカントリー



ハイトアップスプリング ジムニー[JB23W]/ジムニーシエラ[JB43W ... ハイトアップスプリング ジムニー[JB23W]/ジムニーシエラ[JB43W ...



MONSTER SPORT ハイトアップスプリング ジムニー[JB23W]用 520520-5200M MONSTER SPORT ハイトアップスプリング ジムニー[JB23W]用 520520-5200M



MONSTER SPORT ハイトアップスプリング ジムニー[JB23W]用 520520-5200M MONSTER SPORT ハイトアップスプリング ジムニー[JB23W]用 520520-5200M



XCLハイトアップサスペンションセット ジムニー[JB23W] モンスター ... XCLハイトアップサスペンションセット ジムニー[JB23W] モンスター ...



スズキスポーツ SUZUKI SPORT ハイトアップスプリング（２０mm ... スズキスポーツ SUZUKI SPORT ハイトアップスプリング（２０mm ...



MONSTER SPORT ハイトアップスプリング のパーツレビュー | ジムニー ... MONSTER SPORT ハイトアップスプリング のパーツレビュー | ジムニー ...



新品】ジムニー JB23 スーパー ハイトアップ スプリング サス スズキ ... 新品】ジムニー JB23 スーパー ハイトアップ スプリング サス スズキ ...



Ⅱスズキスポーツハイトアップスプリング20ｍｍ交換取り付け/ﾌﾛﾝﾄ ... Ⅱスズキスポーツハイトアップスプリング20ｍｍ交換取り付け/ﾌﾛﾝﾄ ...



新品】ジムニー JB23 スーパー ハイトアップ スプリング サス スズキ ... 新品】ジムニー JB23 スーパー ハイトアップ スプリング サス スズキ ...



モンスタースポーツ ハイトアップサスペンション取付 ＆ アライメント ... モンスタースポーツ ハイトアップサスペンション取付 ＆ アライメント ...



SUZUKI SPORT / IRD ハイトアップスプリングセット のパーツレビュー ... SUZUKI SPORT / IRD ハイトアップスプリングセット のパーツレビュー ...



ハイト・アップ・スプリング取付② ～リア編～（スズキ ジムニー ... ハイト・アップ・スプリング取付② ～リア編～（スズキ ジムニー ...



モンスタースポーツ ハイトアップスプリング | I bought this one！ モンスタースポーツ ハイトアップスプリング | I bought this one！

SUZUKISPORT CROSSCOUNTRYジムニー JB23 1.5インチアップ コイル〇スーパーハイトアップスプリング■車高40mmアップ■バネレートFr：1.7Kg/mm Rr：1.8Kg/mm写真2に有りますようにSUZUKISPORTのコイルになります。傷や汚れが有ったので、青い色で塗装をして使用していましたのでSUZUKISPORTの文字は消えていますが間違えなくSUZUKISPORTのコイルになります。ノーマルショックの使用も出来ます。青色のコイルが足回りのイメージを変えますし車高アップで車両の見た目も変わります。ぜひこの機会に検討してみて下さい。北海道・沖縄・離島は、送料別になりますので質問より連絡を宜しくお願いします。