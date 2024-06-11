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ジムニーJB23　1.5インチ　スズキスポーツ〇スーパーハイトアップスプリング
商品番号 R86778115501
商品名

ジムニーJB23　1.5インチ　スズキスポーツ〇スーパーハイトアップスプリング
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SUZUKISPORT　CROSSCOUNTRYジムニー　JB23　1.5インチアップ　コイル〇スーパーハイトアップスプリング■車高40mmアップ■バネレートFr：1.7Kg/mm　Rr：1.8Kg/mm写真2に有りますようにSUZUKISPORTのコイルになります。傷や汚れが有ったので、青い色で塗装をして使用していましたのでSUZUKISPORTの文字は消えていますが間違えなくSUZUKISPORTのコイルになります。ノーマルショックの使用も出来ます。青色のコイルが足回りのイメージを変えますし車高アップで車両の見た目も変わります。ぜひこの機会に検討してみて下さい。北海道・沖縄・離島は、送料別になりますので質問より連絡を宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/smear989404.html
http://narcologia.ru/goods/stair861700.html
http://narcologia.ru/goods/composite75554.html
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