専用Realize シグナス グリファス 22Racing SUS マフラー

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定価よりお買い得価格になっておりますので是非この機会にご購入お待ちしております。Realize(リアライズ)ヤマハシグナスグリファス(8BJ-SEJ4J)バイクマフラー22RacingステンレスSUS【対応車種(型式)】シグナスグリフィス(8BJ-SEJ4J)【サイレンサー詳細】・全長：440mm・筒長さ：340mm・サイレンサー出口径：60.5φ2PR・サイレンサー差込口：内径50.8φ・バッフル：外径57.5φ・サイレンサー径：100φ・材質：ステンレス製【付属品】・サイレンサー×1・エキパイ×1・サイレンサーバンド(11φ用)×2・ステー×1・フランジボルトM8×20×1・フランジボルトM10×30×2・M8ナット×1・スプリングS×2・Realizeステッカー×1【注意事項】・弊社の商品は全て保安基準に適した仕様にはなっておりますが、政府認証試験は受けておりません。・マフラー音に関しまして、純正のもよりは音量は少し大きくなるようには作られております。また取り付ける車両の状態や運転の仕方によっても音質などは変化致します。・マフラーは使用条件により差異はありますが、長期間使用いたしますと、サイレンサーの内部の消音材（グラスウール）が劣化し、音量が大きくなる場合がありますので、その際は消音材を交換して下さい。消音材が交換出来ないタイプのサイレンサーは新品のサイレンサーと交換して下さい。