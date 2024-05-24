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ロードスターNC RX8 ローダウン リア用 スタビライザーリンク スタビリンク
商品番号 C54122222183
商品名

ロードスターNC RX8 ローダウン リア用 スタビライザーリンク スタビリンク
ブランド名 マツダ
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MAZDAロードスターNC・RX8ショートスタビライザーリンク新品未使用品２本フランジナット４個付国内メーカーGMB社製送料無料ローダウンチューニングカスタムノーマルサスリア用リンクボルト間60㎜25〜50㎜以上ローダウンに！ローダウンによるスタビライザーの角度変化を補正しドライビングを安定改善する”ショートスタビライザーリンク”です★安いだけのアジアメーカーや長さ調整式はオススメしません。自動車部品は製造・品質管理された国内メーカー品をお勧めします★購入のタイミングにより2枚目写真の商品となります、同じGMB社製ですよろしくお願いいたします用品の種類...スタビライザー対応車種メーカー...マツダ
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