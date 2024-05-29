ハーレーハンドル　1.25インチ径エイプハンガー ハンドルブラック 14インチ

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商品詳細
種類···ハンドルバー対応車種メーカー···ハーレーダビッドソンビンテージデザインのハンドルバーです。ハンドル径は太目の1.25インチ。（クランプ部は1インチ径）電子制御スロットル車用の切り欠きがありますが、プラグ（別売り：0634-0331）を装着すれば、ケーブルスロットル車にも装着可能です。使用感はありますが、目立つ傷はありません。写真は実商品です。1.25インチ径エイプハンガーハンドルバーマットブラック14インチファットボーイにつけていました。よろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/browse969391.html
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