re. L’aube リードディフューザー

種類...リードディフューザ使用場所...部屋・玄関香り...Hyacinthe(ヒアシンス)内容量...100ml御覧頂きましてありがとうございます友人と出かけた際、良さそうなので購入して帰宅したのですが、家族がアロマ系の香りが苦手であることを失念しており、自宅での使用を断念していました使わず残しておいても、何とかの持ちぐされでディフーザ自体がかわいそうなので、どなたか使用していただける方にお譲り致します2023年3月ごろ購入したものなので、中身が揮発して減っているなどということはありません未開封です部屋のクローゼットの中で直射日光などからも遮った状態で保管中していますあくまで自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮ください



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