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- バイオペーストⅤ60g 7本と17g 1本(カタログ付き)
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商品詳細
研磨剤、界面活性剤、鉱物油由来成分、旧表示指定成分、フッ素、すべて不使用の天然成分だけで作られた、高機能歯磨き剤です。高い還元力で口臭予防、バイオミネラルの優れた洗浄力、汚れの再付着を防ぐ豊富なマイナス電子、優れた洗浄力と、口腔内の健康を守る安心安全な歯磨き粉です。
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バイオペーストV 60g x 2個セット 100％天然由来の高機能歯磨き剤-本物ショップ えがおのたね
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バイオペースト《5本セット》 - あいか商店
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バイオペースト ハミガキ 60g×3本セット
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バイオペースト 60g×1個｜トータルヘルスデザイン公式ショップWEB本店
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