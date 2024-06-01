ドテラ　doTERRA 正規品 バブルディフューザー　ディフューザー　芳香

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ドテラアメリカ製品新品未使用正規品です(*^^*)当店の他のオイル#sanaドテラショッピングと合わせてご購入いただくと２個目からの商品を通常100円引きですが届いてすぐ使って欲しいので！9月限定で★-200円引き★とさせて頂きます♡欲しいエッセンシャルオイルをコメント欄へお書きください(^^)出品していないエッセンシャルオイルもありますので在庫があればお譲り可能です★コメント欄へお書きください★購入時期2023.8月センサーで人の動きを感知し、自動でディフューズするとても便利なディフューザーです！私は、玄関に浄化エッセンシャルオイルと共に使用、トイレにはオレンジのエッセンシャルオイルを使用しています★以下説明人の動きを感知すると、自動でエッセンシャルオイルをディフューズするモーションセンサー付きディフューザーです。充電式で狭いスペースでも置くことができ、気軽にエッセンシャルオイルの香りを楽しめます。玄関はオンガード、寝室はラベンダー、トイレではフレッシュなレモンの香りなど、お好みの香りをお楽しみください。製品仕様1.寸法：75.5mmx75.5mmx46mm2.材質：PP3.適用床面積：約6畳（10㎡）4.モーションセンサー検知範囲：距離4m、視野角120度5.電源：DC5V1A、3.7V800mAhバッテリー使用場所···部屋・玄関、トイレ、下駄箱、たんす・クローゼット緩衝材に入れ発送させていただきます★アロマ アロマオイル ドテラ ドテラエッセンシャルオイル ドテラジャバン メディカルアロマ アロマデュフューザー 感情コントロール 感情ケア使用場所···部屋・玄関、トイレ、下駄箱、たんす・クローゼット