LOXIM　アロマディフューザー　ネブライザー式 ミスト化

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ご覧頂きありがとうございます。新品未使用品ですが、撮影のために開封しました。通電、動作確認いたしました。一度も使ったことがないので、とても綺麗な状態です。直立ミスト化（気化式）・低騒音稼働・コードレス・コンパクトメーカー：LOXIMアロマディフューザー水なしネブライザー式ミスト化市販アロマオイル適用定時機能3段階調整機能USB充電式コードレス使用可能(Prideブラック)色：ブラックアロマエッセンシャルオイルを直接ミスト化するLOXIMアロマディフューザー:内部は水や熱を使わなくても、直接にアロマオイルを芳香微粒子に変換し、部屋の有効範囲に香りを広がります。水を加える手順や管理など問題を簡素化し、日々の時間を節略し、水を入れるタイプより長く持久的な芳香を保留されます。アロマオイルのもと香りを最大限度に放出し：アロマオイルは水中で希釈プロセスが省略され、直接に精油を微小な芳香粒子に噴霧し、空気をより持久的で均一な香りが残される効果を実現します。オイルの種類と関係なく、有効範囲は約10-12畳の部屋で香りを満喫されることができます。(あるとき製品を近すぎるなら、香りを感じられません場合もあります。その時、製品を遠いところに使用して下さい。)直径18mmアロマエッセンシャルオイルを取り付けて、安全で手軽に使用できます。また、ボトルが合わせない場合は、本体に空ボトルにご利用ください。低騒音振動ミスト化・コンパクト：低い稼働音は、集中する時に最適です。コードレスタイプで、約4時間に充電してから最大6-8時間に使用可能。（注意点：製品は漏れ防止の機能が付きますが、持ち運びや使用時に機器を長時間に逆さまにしては無理です。）軽くてコンパクトなサイズは持ち運びやすいだけではなくて、ミスト化に対応できる有効範囲は最大12畳までです。定時機能・強度調節機能：製品は1、2、4、8時間を設定可能です。270秒、30秒、10秒休止間隔の3段階強度を選択できます。◎附属品などは写真に写っているのが全てです。◎発送は1～2日で発送致します。※少し遅れる場合は、ご連絡させていただきます。