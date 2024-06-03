まんねんたけ科 霊芝 粋 楊貴芝

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商品詳細
上薬漢方楊貴芝霊芝です。定価38,880円賞味期限2024年12月★霊芝の効果★・免疫力を高める・便秘解消・ガンの予防・生活習慣病の予防・高血圧、低血圧の改善・アレルギー症状を緩和・イライラや精神的ストレスの緩和#霊芝#レイシ#楊貴芝#さるのこしかけ#ミキモトコスメティックスサプリメント形状...粒
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