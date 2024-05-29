Medela(メデラ) 搾乳機 電動 フリースタイル

使用回数は10回程度、備品等はすべて揃っており、1年間未使用状態の為、ご使用の際はチューブなどは新品に買い替えた方がいいと思います。以下の付属品は無償で差し上げます。Haakaaシリコーン手動搾乳器ブレストポンプ（150ml）Medela母乳保存バッグ180ml30枚カラー···イエロー#medela出品価格は既に最安値の為、お値引きの交渉はお受けしない旨ご了承の程宜しくお願い致します。



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